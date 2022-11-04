Деоккупация Херсона: Резников рассказал, что замедляет наступление ВСУ

Украинские защитники продолжают контратаковать в Херсонской области. Однако погодные условия несколько замедляют движение украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова во время брифинга.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что изменение погодных условий тоже вносит свои коррективы в войне. Поэтому, когда начинается затяжной сезон дождей, с этим приходится тоже считаться.

Алексей Резников также обратил внимание на одну из особенностей Херсонщины, которая как аграрный регион, имеет много систем, каналов, которые противник использует как траншеи. Все это суммарно делает продвижение ВСУ не таким быстрым, как хотелось.

"Погода немного замедляет движение наших войск. Но я верю, что мы завершим войну путем полной деоккупации всех украинских земель", — подчеркнул Алексей Резников.

Высказался глава Минобороны и относительно частых сообщений в СМИ об отходе оккупантов из Херсона, о их бегстве. По мнению Резникова, такие сообщения распространяются сами россияне, тем самым они проводят своего рода информационные операции.

Резников добавил, что ВСУ серьезно относятся к сообщениям противника, но доверяют исключительно своей разведке. Что же касается бегства россиян их Херсонской области, то они на такой шаг готовы, но ВСУ должны из спровоцировать пойти на это.

"Думаю, что потенциально они готовы к очередному акту доброй воли по отношению к левому берегу Днепра в районе Херсона, но для этого им понадобится потерять определенный свой потенциал благодаря ответным действиям наших ВСУ", — добавил Резников.

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