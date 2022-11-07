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У Байдена ведут переговоры с помощниками Путина, – WSJ

По данным издания, он не обсуждал с ними урегулирование войны в Украине

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина Ушаковым и секретарем Совбеза России Патрушевым. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Wall Street Journal".

У Байдена ведут переговоры с помощниками Путина, – WSJ

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Утверждается, что целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

Также газета пишет, что Салливан в диалоге с Киевом призывал послать открытый сигнал о готовности к урегулированию с Москвой.

"Салливан контактировал с Юрием Ушаковым, советником Путина по внешней политике. Господин Салливан также говорил со своим прямым коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым, добавили официальные лица", — пишет издание.

Отмечается, что он общался с российской стороной, чтобы снизить риск эскалации и держать каналы связи открытыми, а не для обсуждения урегулирования войны.

В Белом доме сказали, что поддержание определенного уровня контактов с Москвой необходимо для достижения определенных взаимных интересов национальной безопасности, отмечает издание.

Несколько официальных лиц США заявили, что Салливан известен тем, что настаивает на установлении линии связи с Россией, хотя другие высокопоставленные политики считают, что переговоры в нынешних дипломатических и военных условиях не будут плодотворными.

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Источник: https://www.wsj.com/articles/senior-white-house-official-involved-in-undisclosed-talks-with-top-putin-aides-11667768988
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