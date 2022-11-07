У Байдена ведут переговоры с помощниками Путина, – WSJ

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Кравцев Сергей
Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина Ушаковым и секретарем Совбеза России Патрушевым. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Wall Street Journal".
Джейк Салливан. Фото: из открытых источников
Утверждается, что целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта в Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.
Также газета пишет, что Салливан в диалоге с Киевом призывал послать открытый сигнал о готовности к урегулированию с Москвой.
Отмечается, что он общался с российской стороной, чтобы снизить риск эскалации и держать каналы связи открытыми, а не для обсуждения урегулирования войны.
В Белом доме сказали, что поддержание определенного уровня контактов с Москвой необходимо для достижения определенных взаимных интересов национальной безопасности, отмечает издание.
Несколько официальных лиц США заявили, что Салливан известен тем, что настаивает на установлении линии связи с Россией, хотя другие высокопоставленные политики считают, что переговоры в нынешних дипломатических и военных условиях не будут плодотворными.
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