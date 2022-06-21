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В британской разведке рассказали, почему РФ так и не удалось высадить десант на побережье Одессы

Первоначальный план Кремля провалился

сегодня, 09:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Возможности украинской береговой обороны в значительной степени нейтрализовали способность российских войск установить контроль над морем и перебросить морские силы в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке рассказали, почему РФ так и не удалось высадить десант на побережье Одессы

Фото: российский военный корабль "Василий Бех" отправился вслед за крейсером "Москва" (twitter.com/charter_97)

Установление полного контроля над морем и атака украинских городов с моря за счет высадки морского десанта – все это было прописано Кремлем в первоначальном плане полномасштабного вторжения. Одесская область считалась Кремлем ключевым регионом, который нужно было оккупировать, атаковав его с моря, но захватчики недооценили возможности украинской береговой обороны.

Первым неприятным сигналом для Кремля стало прямое попадание украинскими ракетами в крейсер "Москва". Ну, а вторым сигналом стал недавний прицельный огонь ВСУ по российскому военно-морскому буксиру "Василий Бех". В Минобороны Британии сообщили, что 17 июня 2022 года украинские защитники впервые успешно применении противокорабельные ракеты "Гарпун", предоставленные Западом, для поражения российских морских сил.                                 

В британской разведке также отметили, что России с каждым днем становится сложнее поддерживать свои силы на временно оккупированном украинском острове Змеиный, который также атакуют ВСУ.

Читайте на портале "Комментарии" — у Зеленского обратились к жителям временно оккупированного Херсона – побыстрее покидать регион.

Также издание "Комментарии" сообщало — появились новые фото с острова Змеиный: оккупанты все-таки в огне.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1539118311409176576
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