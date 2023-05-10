В британской разведке рассказали, почему парад на Красной площади стал посмешищем

Как не пытались в Кремле изобразить мощь российской армии во время парада в Москве ко Дню Победы, ничего хорошего из этого не вышло. В самый разгар действа у российских военных возникали проблемы с техникой и стратегическими коммуникациями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке британской разведки.

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

В свежем обзоре сообщается, что в параде приняли участие более 8000 человек, но большинство из них были вспомогательными военизированными формированиями и курсантами военных учебных заведений.

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"Единственным личным составом из развертываемых соединений регулярных войск были контингенты железнодорожных войск и военной полиции", — акцентировали в британской разведке и добавили, что единственным танком на параде был старинный Т-34. "Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники", — считают британские аналитики.

Эксперты считают, что, скорее всего, Кремль воздержался от демонстрации большого количества техники, потому что хотел избежать внутренней критики по поводу приоритета парадов над боевыми действиями.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



