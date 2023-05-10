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В британской разведке рассказали, почему парад на Красной площади стал посмешищем

Британские эксперты отметили, что несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники

сегодня, 10:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Как не пытались в Кремле изобразить мощь российской армии во время парада в Москве ко Дню Победы, ничего хорошего из этого не вышло. В самый разгар действа у российских военных возникали проблемы с техникой и стратегическими коммуникациями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке британской разведки.

В британской разведке рассказали, почему парад на Красной площади стал посмешищем

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

В свежем обзоре сообщается, что в параде приняли участие более 8000 человек, но большинство из них были вспомогательными военизированными формированиями и курсантами военных учебных заведений.


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"Единственным личным составом из развертываемых соединений регулярных войск были контингенты железнодорожных войск и военной полиции", — акцентировали в британской разведке и добавили, что единственным танком на параде был старинный Т-34. "Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники", — считают британские аналитики.

Эксперты считают, что, скорее всего, Кремль воздержался от демонстрации большого количества техники, потому что хотел избежать внутренней критики по поводу приоритета парадов над боевыми действиями.

Читайте также на портале "Комментарии" — реально ли начать переговоры о мире в Украине: генсек ООН сделал заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ
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