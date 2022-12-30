В британской разведке рассказали, кого Кремль сделал ответственным за удержание Кременной и Сватово

Генерал-лейтенант Евгений Никифоров, по всей видимости, находится в процессе принятия командования Западной группой войск России (ЗГВ) в Украине. Он станет как минимум четвертым командиром соединения с момента вторжения и заменит генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного всего три месяца назад. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Фото: из открытых источников

Как отмечается в отчете, в качестве начальника штаба Восточной группы войск (ВГВ) России в первые недели вторжения Никифоров должен был активно участвовать в планировании катастрофической попытки ВГВ и воздушно-десантных войск наступать на столицу Украины с северо-запада, через район Чернобыля.

По данным британской разведки, в настоящее время задача ЗГВ почти наверняка состоит в том, чтобы удерживать правый фланг России, район Луганской области вокруг Кременной и Сватово. Поскольку любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на этом участке, Никифоров берет на себя важную оперативную роль в конфликте.



"Продолжающаяся текучка старших российских офицеров, вероятно, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны в министерстве обороны России", — отмечают британские специалисты.

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