В британской разведке рассказали, какая цель обстрелов Россией освобожденного Херсона

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Кравцев Сергей
В последние дни одни из самых интенсивных обстрелов имели место вдоль реки Днепр на юге Украины. Российские войска с востока от реки продолжают накрывать артиллерийским огнем деоккупированный Херсон. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Обстрел. Фото: из открытых источников
Как отмечается в отчете, 29 января местные власти сообщили о гибели еще трех мирных жителей в Херсоне, а также о повреждении двух пришвартованных к реке иностранных судов, что привело к разливу нефти.
Под данным британской разведки, Херсон остается наиболее часто обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в своем очередном вечернем обращении в последний день января президент Украины подчеркнул, что проигрыш России в войне против нашей страны сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир. Владимир Зеленский традиционно призвал партнеров усилить антироссийские санкции и военную поддержку Украины. Как оцениваете подобные обращения и влияние санкций на экономику страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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