В британской разведке рассказали, какая цель обстрелов Россией освобожденного Херсона

В последние дни одни из самых интенсивных обстрелов имели место вдоль реки Днепр на юге Украины. Российские войска с востока от реки продолжают накрывать артиллерийским огнем деоккупированный Херсон. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Как отмечается в отчете, 29 января местные власти сообщили о гибели еще трех мирных жителей в Херсоне, а также о повреждении двух пришвартованных к реке иностранных судов, что привело к разливу нефти.

Под данным британской разведки, Херсон остается наиболее часто обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса.

"Точное обоснование расходования Россией своих истощенных запасов боеприпасов здесь неясно. Однако командиры, вероятно, частично стремятся снизить боевой дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку Днепр", — отмечают в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в своем очередном вечернем обращении в последний день января президент Украины подчеркнул, что проигрыш России в войне против нашей страны сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир. Владимир Зеленский традиционно призвал партнеров усилить антироссийские санкции и военную поддержку Украины. Как оцениваете подобные обращения и влияние санкций на экономику страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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