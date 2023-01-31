МОК отреагировал на критику Украины относительно допуска россиян к Олимпийским Играм

Международный олимпийский комитет отверг критику украинских властей, которые обвинили его в пропаганде войны после того, как МОК заявил, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МОК для "Reuters".

Официальный олимпийский флаг. Фото: GETTY IMAGES

Советник президента Украины Михаил Подоляк на выходных заявил, что МОК пропагандирует "насилие, массовые убийства, разрушения", а в понедельник заявил, что возвращение российских спортсменов в большой спорт будет означать предоставление стране "платформы для продвижения геноцида".

В МОК ответили, что самым решительным образом отвергают это и другие клеветнические заявления, потому как они не могут служить основой для какой бы то ни было конструктивной дискуссии.

В понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что многие российские олимпийцы имеют связи с военными, в том числе выступая за спортивные клубы, связанные с Министерством обороны РФ.

"Армия, которая совершает зверства, убивает, насилует, мародерствует. Вот кого невежественный МОК хочет выставить под белым флагом, позволив соревноваться", — написал Кулеба в Твиттере.

Читайте также на портале "Комментарии" — в своем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован заявлениями главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который хочет вернуть российских спортсменов в международные соревнования. Он пригласил Баха посетить Бахмут, чтобы тот увидел своими глазами, что нейтральности не существует. Почему до сих пор бытует миф, что спорт, культура и искусство "вне политики" и "вне войны"? Что надо делать, чтобы переломить ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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