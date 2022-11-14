В британской разведке рассказали, изменится ли зимой война в Украине

С приближением зимы военным, как со стороны Украины, так и России становится проблематично проводить боевые действия в полевых условиях. Все это будет влиять на интенсивность боевых действий в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 14 ноября.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, что в войну будут вносить коррективы несколько факторов – сокращение светового дня и существенное понижение температур. Световой день сокращается до менее чем 9 часов в сутки, по сравнению с 15-16 в разгар лета. Это приведет к тому, что будет меньше наступательных маневров и больше тягучей обороны. Также та сторона будет иметь преимущество, которая лучше обеспечит своим военным приборы ночного виденья.

Отдельным вызовом для военных в Британии называют холод. Если у военных будут проблемы с зимней формой и адаптированными к зиме условиями проживания, это со значительной вероятностью будет заканчиваться для них проблемами со здоровьем. В дополнение, холод почти вдвое сокращает "золотой час" для успешного выживания тяжелораненых.

Дождь, сильный ветер и метели станут дополнительным вызовом для военных в полевых условиях, и не только их комфорта и морального состояния, но и способности ухаживать за оружием, чтобы оно работало без сбоев.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине затягивается: чего ожидать в скором будущем – стихнут ли боевые действия с приближением зимы. Эксперты разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны заявили, что Украина должна воспользоваться ошибкой Путина и продолжать контрнаступление.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!