В США заявили, что Украина должна воспользоваться ошибкой Путина и продолжать контрнаступление

У ВСУ есть все возможности, чтобы воспользоваться ошибкой президента РФ Путина, бросающего все больше людей в топку войны, и продолжить свое эффективное контрнаступление. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Американские эксперты уверены, те обстоятельства, которые есть сегодня, складываются намного успешнее и благоприятнее именно для Украины. Поэтому ВСУ должны воспользоваться таким преимуществом и продолжить контрнаступление.

Аналитики обращают внимание, что украинская армия имеет серьезные успехи в Луганской области, но украинским силам удастся продвинуться еще больше, если им на помощь придут силы из западной части Херсонской области.

В ISW также сообщили, что украинские войска продолжают достигать ограниченных успехов в Луганской области и, вероятно, смогут достичь больших успехов, если будут подкреплены войсками из западной части Херсонщины.

Россияне, безусловно, также укрепляют свои оборонительные позиции в Луганской области, но ВСУ, тем не менее, продвигаются вперед, и нет оснований прогнозировать, что плохо обученные, плохо оснащенные и с низким моральным духом российские резервисты смогут остановить украинские войска, окрыленные своими победами, в их продвижении.

Поэтому прекращение или длительное замедление боевых действий в течение следующих нескольких месяцев очень маловероятно. Россияне явно не пытаются создать и укрепить оборонительные позиции по всей линии фронта, а скорее возобновляют наступательные операции в Донецкой области.

Украинцы почти наверняка будут продолжать свои контрнаступательные операции, которые уже ведутся. Обе стороны вряд ли прекратят боевые действия зимой. Боевые действия, скорее всего, усилятся, чем ослабнут с понижением температуры.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского рассказали, что будет ждать оккупантов, в случае повторного нападения с Беларуси или РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!