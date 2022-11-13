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У Зеленского рассказали, что будет ждать оккупантов, в случае повторного нападения с Беларуси или РФ

В Офисе президента показали, как строят стену и роют ров на границе с Беларусью

13 ноября 2022, 21:00 comments1233
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина не теряет время и готовится к возможному повторному нападению российских захватчиков с территории России или Беларуси, куда продолжают прибывать мобилизованные в РФ. На границе с Беларусью Украина сооружает железобетонный забор с колючей проволокой. Это не единственная преграда на пути нежданных гостей. Перед высоким забором ров, перед ним насыпь – все заминировано. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

У Зеленского рассказали, что будет ждать оккупантов, в случае повторного нападения с Беларуси или РФ

Украина серьезно укрепляет границу с Беларусью. Фото: Телеграмм Кирилла Тимошенко

Как пример того, что будет сооружено по всей границе с Беларусью Кирилл Тимошенко продемонстрировал результат работы военных и строителей в Волынской области, которая граничит с Беларусью. На Банковой акцентировали внимание, что такие заграждения должны быть не только на Волыни, но и в Ривненской, Житомирской и других областях, которые граничат с Беларусью и Россией.

При этом украинские пограничники уточняют, что основные препятствия на пути возможного продвижения вражеских войск сооружены не непосредственно на границе, а на расстоянии 5 км от границы.

Стоит отметить, украинские пограничники рассказали, что в Беларуси основная система инженерных сооружений и заграждений находится в 5 км от государственной границы.

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Источник: https://t.me/tymoshenko_kyrylo
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