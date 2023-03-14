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В британской разведке рассказали, из-за чего россиянам не удается наступать в Украине

Неспособность российской армии эффективно наступать в Украине объясняется серьезной нехваткой артиллерийских боеприпасов

сегодня, 10:10 comments1537
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Автор:

Кравцев Сергей

В последние недели нехватка артиллерийских боеприпасов у России обострилась до такой степени, что на многих участках фронта действуют чрезвычайно карательные нормы. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке британской разведки в Twitter.

В британской разведке рассказали, из-за чего россиянам не удается наступать в Украине

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Это почти наверняка было ключевой причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия", — говорится в сообщении.


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По данным британской разведки, Россия уже прибегла к выдаче старых запасов боеприпасов, которые ранее считались непригодными к использованию. Указом президента РФ от 3 марта установлены меры для Минпромторга по поводу полномочий руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, не выполняющих производственных заданий.

"Россия все чаще применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу, потому что она признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом "специальной военной операции", которая все больше истощается", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российская армия в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара. Теперь, по данным британской разведки, в командовании решают вопрос: сделать ли еще одну попытку.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1635535592518828033
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