В британской разведке рассказали, из-за чего россиянам не удается наступать в Украине

В последние недели нехватка артиллерийских боеприпасов у России обострилась до такой степени, что на многих участках фронта действуют чрезвычайно карательные нормы. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке британской разведки в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Это почти наверняка было ключевой причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия", — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По данным британской разведки, Россия уже прибегла к выдаче старых запасов боеприпасов, которые ранее считались непригодными к использованию. Указом президента РФ от 3 марта установлены меры для Минпромторга по поводу полномочий руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, не выполняющих производственных заданий.

"Россия все чаще применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу, потому что она признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом "специальной военной операции", которая все больше истощается", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российская армия в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара. Теперь, по данным британской разведки, в командовании решают вопрос: сделать ли еще одну попытку.



Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, что объединяет Россию и Китай в войне против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — каковы ожидания от грядущих переговоров Зеленского и Си Цзиньпина – есть ли повод для волнения.



