СМИ узнали, что объединяет Россию и Китай в войне против Украины

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Кравцев Сергей
Россия и Китай "явно" объединились в отношении пропаганды и дезинформации относительно войны в Украине. США и Запад в течение многих лет недостаточно инвестировали в противодействие такой дезинформации. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в интервью "CNN".
Россия и Китай. Фото: из открытых источников
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Он добавил, Пекин и Москва уже много лет подряд сотрудничают и за это довольно продолжительное вложили десятки миллиардов долларов на дезинформацию. В свою очередь, Вашингтон потерял много времени, когда фактически ничего не предпринимал в этом направлении, американцы "только вступили в схватку" как страна и общество.
Как известно, Китай только в 2023 году озвучил официальную позицию по войне в Украине, в которой не назвал Россию агрессором и выступил против санкций в отношении РФ. Они предложили политическое урегулирование войны, назвав ее кризисом.
Еще прошлым летом Министерство иностранных дел Украины заявило, что на уровне нарративов китайская интерпретация причин полномасштабной войны совпадает с российской.
В феврале стало известно, что Украина передала китайской стороне сигнал о том, что она хотела бы провести встречу.
Также издание "Комментарии" сообщало – чего ждать от встречи Путина с олигархами – почему она понадобилась именно сейчас.
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