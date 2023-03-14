СМИ узнали, что объединяет Россию и Китай в войне против Украины

Россия и Китай "явно" объединились в отношении пропаганды и дезинформации относительно войны в Украине. США и Запад в течение многих лет недостаточно инвестировали в противодействие такой дезинформации. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в интервью "CNN".

Россия и Китай. Фото: из открытых источников

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"Соединенные Штаты как страна, Запад как общество медленно принимают и осознают, в какой степени Китай и Россия сделали операции в информационном пространстве неотъемлемой частью своих национальных целей", — отметил чиновник.

Он добавил, Пекин и Москва уже много лет подряд сотрудничают и за это довольно продолжительное вложили десятки миллиардов долларов на дезинформацию. В свою очередь, Вашингтон потерял много времени, когда фактически ничего не предпринимал в этом направлении, американцы "только вступили в схватку" как страна и общество.

"Я думаю, что об этом говорили, но я не думаю, что мы вложили в это ресурсы и энергию, которые должны были бы. И это не значит, что люди не пытались. Только в последние годы мы все увидели темную сторону коммуникационных революций в цифровых технологиях", — добавил он.

Как известно, Китай только в 2023 году озвучил официальную позицию по войне в Украине, в которой не назвал Россию агрессором и выступил против санкций в отношении РФ. Они предложили политическое урегулирование войны, назвав ее кризисом.

Еще прошлым летом Министерство иностранных дел Украины заявило, что на уровне нарративов китайская интерпретация причин полномасштабной войны совпадает с российской.

В феврале стало известно, что Украина передала китайской стороне сигнал о том, что она хотела бы провести встречу.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего ждать от встречи Путина с олигархами – почему она понадобилась именно сейчас.



