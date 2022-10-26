В британской разведке рассказали, где вскоре России стоит ждать серию взрывов

Участившиеся атаки на железнодорожные пути в Беларуси и России будут иметь продолжение. Со временем их количество будет увеличиваться. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете британской разведки.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Позавчера, 24 октября, взрывное устройство повредило железную дорогу в районе деревни Новозыбково Белгородской области – в 15 км от границы с Беларусью. В британской разведке обращают внимание, что эта линия является основным железнодорожным сообщением между Россией и югом Беларуси.

Ответственность за взрыв взяла на себя российская антивоенная группа "Остановите вагоны". Как уточнили в Минобороны Великобритании, это как минимум 6 с июня инцидент саботажа против инфраструктуры российских железных дорог.

В отчете британской разведки говорится, что российские оккупанты считают железнодорожный транспорт основным для переброски войск в Украину и Беларусь. Вот только протяженность железнодорожного полотна более 33 тысяч км, следовательно, нет гарантии в том, что России удастся все сети защитить от физических угроз.

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