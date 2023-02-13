В британской разведке рассказали, где россияне ждут наступление ВСУ

Российское военное командование считает, что украинские защитники готовят прорыв в Запорожской и Луганской областях. Именно поэтому россияне пытаются укрепить позиции российских войск, чтобы не допустить реализации планов ВСУ. Зафиксировано увеличение оборонительных конструкций россиян недалеко от села Тарасовка. Также появились дополнительные оборонительные укрепления между населенными пунктами Васильевка и Орехов. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленной сводке британской разведки.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"Несмотря на текущий оперативный акцент в основном на регион Донбасса, Россия остается обеспокоенной обеспечением безопасности на краях ее расширенной линии фронта", — говорится в сообщении.

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Так, об этом свидетельствует продолжающееся возведение оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и развертывание персонала. Линия фронта России в Украине составляет примерно 1 тыс. 288 км. На оккупированной части Запорожской области линия фронта растянулась на 192 км.

"Большой украинский прорыв в Запорожской области создал бы серьезную угрозу для жизнеспособности "наземного моста" России, который соединяет Ростовскую область и Крым. Украинский успех в Луганской области еще больше подорвал бы провозглашенную военную цель России по "освобождению" Донбасса", — предполагают в британском Минобороны.

Как отмечает разведка, "принятие решения о том, какой из этих угроз отдать приоритет, вероятно, является одной из главных дилемм для российских оперативных планировщиков".

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