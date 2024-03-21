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В британской разведке рассказали, есть ли у россиян еще силы продолжать наступление на Донбассе

По сообщению разведки Британии, наступление России возле Авдеевки замедлилось

сегодня, 13:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска существенно замедлили темп наступления к западу от Авдеевки в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В британской разведке рассказали, есть ли у россиян еще силы продолжать наступление на Донбассе

Захват Авдеевки. Фото из открытых источников

В частности, российские оккупационные силы продолжают сосредотачивать операции в Донецкой области, где им удается получать незначительные успехи. Они попытались расширить районы контроля к северо-западу от города Донецк. Весьма вероятно, что российские войска ведут боевые действия с целью захвата ряда сел, в том числе Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"Российские продвижения замедлились в последние недели. Вероятно, частично из-за тяжелых потерь, которые они понесли в Авдеевской кампании. Ситуация остается нестабильной. Возможно, что нехватка в украинских силах личного состава и боеприпасов ограничивает их способность удерживать позиции", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – определенные финансовые, экономические и военные показатели свидетельствуют о том, что Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО с применением обычного вооружения. Об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).                                                                                                  

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