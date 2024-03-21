Планы Путина в Украине сорваны: российские добровольцы раскрыли детали

Прорыв границы РФ позволил перечеркнуть планы армии российского диктатора Владимира Путина по наступлению, которые были посвящены "победе" на выборах президента. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции рассказал боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Боец рассказал, что люди, которые сегодня находятся в Кремле, очень сильно любят символизм. Именно поэтому пытаются посвятить какие-то свои наступления или другие "достижения" каким-то датам, как пример 9 мая, день рождения диктатора или годовщина полномасштабного вторжения.

"Путинская армия собиралась проводить существенную атаку, приурочив это к выборам, а точнее говоря, к инаугурации, которая должна состояться. Соответственно наша операция в военном смысле сорвала эти планы российской армии", — заявил боец легиона "Свобода России".

Он добавил, что прорыв границы России заставил врага перебросить значительные силы, в частности с Харьковского и Купянского направлений, чтобы удержать Белгородскую и Курскую области.

"Пока свои (Ред. – Белгородская и Курская области). Фактически мы сорвали планы по наступлению вооруженных сил РФ, приуроченные к выборам и переназначению Путина", — добавил Барановский.

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