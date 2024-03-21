Планы Путина в Украине сорваны: российские добровольцы раскрыли детали

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Кравцев Сергей
Прорыв границы РФ позволил перечеркнуть планы армии российского диктатора Владимира Путина по наступлению, которые были посвящены "победе" на выборах президента. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции рассказал боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский.
Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников
Боец рассказал, что люди, которые сегодня находятся в Кремле, очень сильно любят символизм. Именно поэтому пытаются посвятить какие-то свои наступления или другие "достижения" каким-то датам, как пример 9 мая, день рождения диктатора или годовщина полномасштабного вторжения.
Он добавил, что прорыв границы России заставил врага перебросить значительные силы, в частности с Харьковского и Купянского направлений, чтобы удержать Белгородскую и Курскую области.
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Также издание "Комментарии" сообщало – что показал рейд добровольцев на приграничье РФ: как вынужден реагировать путинский режим. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.
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