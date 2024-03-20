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Удастся ли РФ замаскировать свои корабли в Черном море: прогноз британской разведки

Британские разведчики считают, что Россия тщетно пытается замаскировать свои корабли в Черном море

сегодня, 12:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Методы маскировки русских военных кораблей в Черном море вряд принесут результаты и снизят потери флота. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Удастся ли РФ замаскировать свои корабли в Черном море: прогноз британской разведки

Российские корабли. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, российская военная доктрина уделяет большое внимание использованию методов маскировки и обмана для повышения живучести военных сил, а также сокрытия их оперативных намерений. Отсутствие эффективного применения маскировки было одной из ключевых оперативных неудач России на ранних этапах вторжения в Украину.

По данным британской разведки, российские силы, скорее всего, предпринимают усилия по совершенствованию методов маскировки для смягчения тяжелых потерь, понесенных за последние два года как Черноморским флотом, так и Воздушно-космическими силами.

На российских авиабазах маскировка включает в себя имитацию макетов самолетов и шин на крыльях самолетов. По имеющимся данным, на девяти российских авиабазах также нарисованы силуэты планеров. Корабли Черноморского флота имеют черную окраску на носу и корме, что, вероятно, делает их военные корабли меньше и менее привлекательной целью. На сторонах причалов также нарисованы силуэты судов, вероятно, чтобы сбить с толку украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

"Несмотря на эти попытки сокрытия, российские самолеты по-прежнему уязвимы в воздухе, а российские корабли по-прежнему уязвимы во время операций в Черном море. Вряд ли применение методов маскировки приведет к сколько-нибудь существенному снижению потерь", — отмечают в Минобороны Британии.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1770377838950015455
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