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Россия начала подготовку к войне с НАТО: в США назвали ключевые факторы

Американские эксперты ISW обнаружили факторы подготовки войны России с НАТО

сегодня, 08:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Определенные финансовые, экономические и военные показатели свидетельствуют о том, что Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО с применением обычного вооружения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Россия начала подготовку к войне с НАТО: в США назвали ключевые факторы

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики приводят слова президента Польши Анджея Дуды о том, что российский диктатор Владимир Путин активизирует усилия по переходу России к военной экономике с намерением иметь возможность атаковать НАТО уже в 2026 или 2027 году.

Также эксперты обращают внимание на заявление министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, который заявил, что новые разведданные указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет, что является ускоренным графиком по сравнению с оценкой НАТО в 2023 году.

Эксперты акцентируют, сроки восстановления значительной российской обычной военной угрозы в значительной степени зависят от финансовых ресурсов, которые Путин готов направить против военных усилий. Попытки Владимира Путина создать условия для стабилизации экономики и финансов России, скорее всего, являются частью финансовых и внутренних приготовлений России к потенциальному будущему крупномасштабному конфликту с НАТО, а не только к затяжной войне в Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии Министерства обороны России 20 марта и обсудил военные реформы для повышения боевых возможностей российской армии. Шойгу сообщил, что Россия сформировала "Днепровскую речную флотилию" и "бригаду" катеров в составе флотилии. Министр страны-агрессора очертил несколько текущих усилий для укрепления военных возможностей России, скорее, как часть долгосрочных усилий России по подготовке к потенциальной обычной войне с НАТО, чем как часть войны против Украины.

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Источник: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-20-2024
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