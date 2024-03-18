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Войска НАТО уже в Украине: выполняют три задания

El Pais сообщило о присутствии военные НАТО в Украине и назвало их цель

сегодня, 12:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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В последнее время много разговоров относительно того, могут ли войска НАТО оказаться в Украине, чтобы помочь украинцам сдержать российского агрессора. Но пока идут дискуссии на этот счет, войска НАТО уже давно находятся в Украине. Они выполняют задачи по контролю за вооружениями, разведывательные операции и проводят обучение украинских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "El Pais".

Войска НАТО уже в Украине: выполняют три задания

Войска НАТО. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, после интервью с множеством военных источников из Украины и ЕС за более чем два года войны, сам собой напрашивается вывод – ни одна армия НАТО не участвовала в наземных боевых действиях. Но источники также согласны с тем, что у них есть информаторы на местах, которые предоставляют информацию о ситуации на фронте, определяют эффективность поставляемого вооружения, а также возможные проблемы при его использовании, а также выявляют возможные случаи коррупции при оказании помощи. Некоторые из этих неофициальных информаторов – отставные иностранные военные, воюющие добровольцами в рядах украинских Вооруженных сил.

Издание отмечает, по крайней мере два источника, американский и украинский, утверждают, что Вашингтон особенно активно контролирует их помощь, организуя миссии между своим посольством и украинскими властями, а также посещая их вне официальных каналов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – что стоит за чередой заявлений Макрона: почему появилось предложение о перемирии. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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Источник: https://elpais.com/internacional/2024-03-18/militares-de-la-otan-ya-estan-en-ucrania-para-el-control-del-armamento-operaciones-de-inteligencia-y-formacion.html
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