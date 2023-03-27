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В британской разведке рассказали, что заставило россиян ограничивать Черноморский флот РФ

Разведка Британии считает, что угроза атаки надводными дронами ограничивает Черноморский флот РФ

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Последняя атака надводных беспилотников в Севастополе, судя по информации с открытых источников, не принесла результатов. Однако использование этих дронов стало причиной, что россияне начали серьезно ограничивать операции Черноморского флота РФ. Как передает издание "Комментарии", о этом говорится в обновлённом отчете британской разведки.

В британской разведке рассказали, что заставило россиян ограничивать Черноморский флот РФ

Черноморский флот в Севастополе. Фото: из открытых источников

"22 марта 2023 года по меньшей мере три надводных корабля без экипажа (USV) и один воздушный аппарат без экипажа, по сообщениям, пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе в оккупированном Крыму. По сообщениям из открытых источников, один USV был остановлен оборонительными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало", – отмечают британские разведчики.


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В Минобороны Британии отмечают, что вследствие атаки серьезные повреждения получили минный тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров". При этом Лондон не утверждает, что за этими атаками стоит именно Украина, потому как Киев официально не заявлял, что провел такие атаки.

В британской разведке подчеркивают, хоть недавние атаки и не принесли ожидаемых результатов, россияне всерьез обеспокоились, ведь в будущем могут быть куда более опаснее удары. 

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Мариуполе и Мелитополе с утра тревожно – были слышны взрывы.




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