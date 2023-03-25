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В британской разведке рассказали, чем закончилось российское наступление на Бахмут

В британской разведке уверены, что российское наступление на Бахмут захлебнулось

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Штурмовые атаки российских захватчиков на город-крепость Бахмут Донецкой области практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил, которые истощили свой ресурс для продолжения наступательных операций. Как передает издание "Комментарии", об том говорится в обновлённом отчёте Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке рассказали, чем закончилось российское наступление на Бахмут

Бахмут. Фото: из открытых источников

В британской разведке подтверждают информацию, что битва за Бахмут стала очень тяжелой для обеих сторон. Украина также потеряла во время обороны Бахмута многих своих воинов.


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Как говорится в сводке, ситуацию также усугубила напряженность в отношениях между Министерством обороны России и группой "Вагнер", которые предоставляют войска в этом секторе.

По информации британской разведки, Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус в сторону Авдеевки, к югу от Бахмута, и в сектор Кременная-Сватово на севере, районы, где россияне, вероятно, только стремятся стабилизировать свою линию фронта.

"Это предполагает общий возврат к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", — отмечают в британской разведке.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время очередного заседания Ставки, как рассказал верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, основное внимание уделялось боям на Донбассе: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка, Белогоровка. Что показала на данный момент эта битва в целом и за Бахмут в частности? О чём говорит российская истерика по этому поводу – и пропагандистская, и собственно военная? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто настоял на удержании Бахмута: в СНБО раскрыли детали.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1639515935580225537
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