В Британии ответили, на сколько ВСУ сократили ЧФ России за последние 4 месяца

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
За последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
ЧФ России. Фото из открытых источников
Министр отметил, уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии демонстрирует, что "ошибаются те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик".
По его мнению, доминирование России в Черном море сейчас поставлено под сомнение.
Напомним, ночью 26 декабря украинские защитники уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Эту информацию подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Читайте также на портале "Комментарии" — поражение корабля "Новочеркасск" в Феодосии: появилась реакция Минобороны России.
Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне уничтожения "Новочеркасска" в США призвали дать ВСУ еще больше ракет, чтобы Крым перестал представлять угрозу Украине. Если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP? Крым стал бы непригодной для России базой. В этом уверен бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
Обсуждения
Новости