В Британии ответили, на сколько ВСУ сократили ЧФ России за последние 4 месяца

За последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

ЧФ России. Фото из открытых источников

Министр отметил, уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии демонстрирует, что "ошибаются те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик".

"Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% российского Черноморского флота", — написал Грант Шаппс.

По его мнению, доминирование России в Черном море сейчас поставлено под сомнение.

"Новая коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море", — считает глава британского оборонного ведомства.

Напомним, ночью 26 декабря украинские защитники уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Эту информацию подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне уничтожения "Новочеркасска" в США призвали дать ВСУ еще больше ракет, чтобы Крым перестал представлять угрозу Украине. Если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP? Крым стал бы непригодной для России базой. В этом уверен бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.