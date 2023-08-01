В Британии назвали потери РФ в Украине

Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины уже перевалили за 200 тысяч солдат. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал политический координатор Постоянного представительства Великобритании в ООН Фергус Экерсли, сообщает официальный сайт правительства Великобритании.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

Фергус Экерсли отметил, российские войска не прекращают практики ожесточенных атак на гражданскую инфраструктуру, жилые дома, школы и больницы Украины. Россия – агрессор в этой неспровоцированной войне. И именно российское руководство посылает на верную смерть тысячи свои солдат, которые не возвращаются живыми и здоровыми с войны в Украине.

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"По подсчетам, в Украине погибли или получили ранения более 200 тысяч российских военных. Россия терроризирует украинский народ и параллельно причиняет страдания собственному населению и миллионам во всем мире", — отметил постпред Британии.

По словам Фергуса Экерсли, Украина с первых дней полномасштабной войны воспользовалась Уставом ООН, где четко прописано, что каждая суверенная страна имеет право на самозащиту. И именно поэтому Украина продолжает борьбу за свое выживание и состоятельность. Украинская армия сегодня защищает право своего народа жить без агрессии, в мире и безопасности.

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