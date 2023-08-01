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В Британии назвали потери РФ в Украине

Представитель Британии в Совбезе ООН заявил, что потери РФ в Украине составили более 200 тысяч солдат

сегодня, 07:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Потери российской армии в полномасштабной войне против Украины уже перевалили за 200 тысяч солдат. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал политический координатор Постоянного представительства Великобритании в ООН Фергус Экерсли, сообщает официальный сайт правительства Великобритании.

В Британии назвали потери РФ в Украине

Потери россиян. Фото: из открытых источников

Фергус Экерсли отметил, российские войска не прекращают практики ожесточенных атак на гражданскую инфраструктуру, жилые дома, школы и больницы Украины. Россия – агрессор в этой неспровоцированной войне. И именно российское руководство посылает на верную смерть тысячи свои солдат, которые не возвращаются живыми и здоровыми с войны в Украине.


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"По подсчетам, в Украине погибли или получили ранения более 200 тысяч российских военных. Россия терроризирует украинский народ и параллельно причиняет страдания собственному населению и миллионам во всем мире", — отметил постпред Британии.

По словам Фергуса Экерсли, Украина с первых дней полномасштабной войны воспользовалась Уставом ООН, где четко прописано, что каждая суверенная страна имеет право на самозащиту. И именно поэтому Украина продолжает борьбу за свое выживание и состоятельность. Украинская армия сегодня защищает право своего народа жить без агрессии, в мире и безопасности. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вошла в август – последний месяц лета-2023, очередной месяц войны, развязанной Россией против нашей страны. Войны, которая всё чаще бьет по самой РФ. Но которую она, увы, не собирается заканчивать. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" августовскими ожиданиями касательно ситуации на военных, внутриполитических и внешнеполитических фронтах.




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Источник: https://www.gov.uk/government/speeches/russia-is-inflicting-terror-on-the-ukrainian-people-and-suffering-on-its-own-population-and-millions-across-the-world-uk-statement-at-the-security-c
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