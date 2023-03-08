В бою погиб легендарный комбат

Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, воевавший с 2014 года, погиб в бою под Бахмутом. Об этом сообщают "Комментарии". Более известный под прозвищем "Да Винчи" Дмитрий воевал с 18 лет в составе ДУК "Правый сектор", на момент гибели 27-летний Дмитрий Коцюбайло уже руководил механизированным батальоном.

Прадід Дмитра Коцюбайла воював в УПА

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, — Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат, — отозвался накануне на его гибель президент Украины Владимир Зеленский. — Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. Он с 2014 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа. Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины. Девять лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Покой и относительная безопасность в тыловых городах – это их подвиг".

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Напомним, что украинский журналист назвал вероятное имя Героя, расстрелянного рашистами. По его данным, это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Мациевский Александр Игоревич, погибший под Бахмутом.

По словам боевых побратимов погибшего, Александр Мациевский родился 10 мая 1980 года. Проживал в Нежине. Александр раньше не имел опыта военной службы, но сразу после начала российского вторжения 24 февраля пошел добровольцем в состав 163-го батальона 119-й бригады, защищавшей Черниговскую область. Он был человек с очень жестким характером, но на него в боевой обстановке можно было положиться и товарищам, и командиру. В ноябре его подразделение было переброшено в район города Бахмут, где он выполнял задания около месяца. Александр Мациевский и его товарищи имели определенный уровень подготовки и стали обстрелянным подразделением. Когда фронт был прорван под Соледаром, и нужно было спасать побратимов, продолжавших оборонять город, 163-й батальон был направлен в район боя...

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