В Белом доме прокомментировали атаку дронов на Москву

В Белом доме считают, что атака беспилотников на Москву является следствием войны, которую развязала РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Укринформ".

Атака беспилотников на Москву. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь Белого дома попросила общественность не забывать о том, что не Украина, а именно Россия первой напала на суверенное государство Украина и именно российские войска продолжают постоянно наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. от этих ударов гибнут тысячи мирных граждан Украины.

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"Россия бомбила порт в Одессе, убив и ранив украинских гражданских, разрушив объект исторического наследия ЮНЕСКО, уничтожив десятки тысяч тонн зерна, которое предназначалось для других стран по всему миру", – отметила дома Карин Жан-Пьер.

При этом пресс-секретарь Белого дома отметила, что США не поддерживают нанесение ударов Украиной по территории РФ, но, что касается Крыма и других оккупированных территорий, то это законные украинские территории.

Отметим, 24 июля в разных районах Москвы были слышны громкие взрывы. Позже стало известно, что столица России якобы была атакована беспилотниками неизвестного происхождения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москву 24 июля атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



