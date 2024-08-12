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В Австрии отреагировали на инцидент на Запорожской АЭС: к чему призывали

Австрийский канцлер Карл Негаммер призвал Украину и Россию к мирным переговорам из-за пожара на Запорожской АЭС.

сегодня, 10:40
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Slava Kot

Канцлер Австрии Карл Негаммер отреагировал на сообщение о пожаре на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и призывал к деэскалации. Об этом Негаммер написал в социальной сети X.

В Австрии отреагировали на инцидент на Запорожской АЭС: к чему призывали

Пожар на Запорожской АЭС. Фото из открытых источников

Карл Негаммер в своем заявлении призвал к деэскалации, диалогу и мирным переговорам, которые были начаты на Саммите мира в Швейцарии.

"Атаки на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и приводят к эскалации ситуации. Сегодняшний инцидент на Запорожской АЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке. Нужна деэскалация и переговоры!", — написал Негаммер.

Напомним, что 11 августа на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции был зафиксирован густой черный дым. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко указал, что причиной могли быть россияне, подожгли автомобильные шины в большом количестве в градирне.

Впоследствии о пожаре на ЗАЭС сообщили в "Энергоатоме", где указали, что произошел пожар на объекте технического водоснабжения, который опрокинулся на градирню. Зеленский также отреагировал на инцидент на АЭС, указав, что это провокации России.

В МАГАТЭ заявили, что стали свидетелями сильного черного дыма из северной части ЗАЭС после многочисленных раздавшихся вечером взрывов. Однако специалисты не фиксируют влияние на ядерную безопасность. В Кремле традиционно обвиняют Украину якобы в атаке на Запорожскую АЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Росатом" выводит персонал из Курской АЭС после прорыва границы и боев на территории России.

Также "Комментарии" писали о первом ядерном взрыве на территории Украины, произошедшем 50 лет назад.



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Источник: https://x.com/karlnehammer/status/1822735117049114637
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