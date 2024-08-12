В Австрии отреагировали на инцидент на Запорожской АЭС: к чему призывали

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Канцлер Австрии Карл Негаммер отреагировал на сообщение о пожаре на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и призывал к деэскалации. Об этом Негаммер написал в социальной сети X.
Пожар на Запорожской АЭС. Фото из открытых источников
Карл Негаммер в своем заявлении призвал к деэскалации, диалогу и мирным переговорам, которые были начаты на Саммите мира в Швейцарии.
Напомним, что 11 августа на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции был зафиксирован густой черный дым. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко указал, что причиной могли быть россияне, подожгли автомобильные шины в большом количестве в градирне.
Впоследствии о пожаре на ЗАЭС сообщили в "Энергоатоме", где указали, что произошел пожар на объекте технического водоснабжения, который опрокинулся на градирню. Зеленский также отреагировал на инцидент на АЭС, указав, что это провокации России.
В МАГАТЭ заявили, что стали свидетелями сильного черного дыма из северной части ЗАЭС после многочисленных раздавшихся вечером взрывов. Однако специалисты не фиксируют влияние на ядерную безопасность. В Кремле традиционно обвиняют Украину якобы в атаке на Запорожскую АЭС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Росатом" выводит персонал из Курской АЭС после прорыва границы и боев на территории России.
Также "Комментарии" писали о первом ядерном взрыве на территории Украины, произошедшем 50 лет назад.
Новости