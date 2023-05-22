В армии РФ создают новое «элитное» авиационное подразделение, - британская разведка

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Авиация России. Фото из открытых источников
Авиационное подразделение будет называться "Шторм" и будет насыщено ударными вертолетами и истребителями. Более того, к выполнению "задач спецоперации" стремятся привлечь высококвалифицированных пилотов, отмечают в разведке.
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Именно эта группа, по убеждению в Великобритании, будет выполнять главную миссию во время атак Украины с неба. Набор для пилотов будет осуществляться с "обещаниями" больших зарплат и премий, а преимущество будут иметь пилоты с опытом. Даже вышедшие на пенсию.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, почему мариупольцы оставляют на балконах своих квартир надпись "Люди". Российские захватчики в Мариуполе выгоняют гражданских на улицу или поселяют их в общежития, забирая человеческие дома. Растерянное население пытается всяческими способами спасти нажитое.
Напомним, "Комментарии" писали, — Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС: чем это грозит В седьмой раз с начала оккупации украинской станции россиянами (4 марта 2022 года), ЗАЭС переходит в режим блекаута.
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