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В армии РФ создают новое «элитное» авиационное подразделение, - британская разведка

В Кремле приступили к переформатированию военно-воздушных сил. Из-за того, что они «недорабатывают», военное руководство РФ объявило о создании «новой элиты» авиации

сегодня, 10:55
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

В армии РФ создают новое «элитное» авиационное подразделение, - британская разведка

Авиация России. Фото из открытых источников

Авиационное подразделение будет называться "Шторм" и будет насыщено ударными вертолетами и истребителями. Более того, к выполнению "задач спецоперации" стремятся привлечь высококвалифицированных пилотов, отмечают в разведке.


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"Российская Федерация, скорее всего, создаст новую "элитную" ударную авиагруппу под кодовым названием "Шторм" для совершения действий над Украиной. Это подразделение, вероятно, будет состоять по меньшей мере из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 Fencer и Су-34 Fullback, а также эскадрильи ударных вертолетов, — пишут в Минобороны Великобритании.

Именно эта группа, по убеждению в Великобритании, будет выполнять главную миссию во время атак Украины с неба. Набор для пилотов будет осуществляться с "обещаниями" больших зарплат и премий, а преимущество будут иметь пилоты с опытом. Даже вышедшие на пенсию.

"Создание подразделения подчеркивает, что по оценке РФ, эскадрильи ее регулярных ВВС фактически не выполнили свою главную миссию — задача авиаударов по позициям в Украине", — заключают в сообщении разведки.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, почему мариупольцы оставляют на балконах своих квартир надпись "Люди". Российские захватчики в Мариуполе выгоняют гражданских на улицу или поселяют их в общежития, забирая человеческие дома. Растерянное население пытается всяческими способами спасти нажитое.

Напомним, "Комментарии" писали, — Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС: чем это грозит В седьмой раз с начала оккупации украинской станции россиянами (4 марта 2022 года), ЗАЭС переходит в режим блекаута.



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