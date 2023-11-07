В 3-й штурмовой бригаде рассказали о смене тактики россиян на фронте

Российские солдаты отказались от массовых артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных и начали активно использовать дроны-камикаде, заявил спикер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телеканала "Эспрессо".



Артиллерийский огонь по позициям россиян. Фото из открытых источников

Александр Бородин рассказал, что российские силы изменяют тактики ведения войны против ВСУ. Ранее россияне производили массовые обстрелы целого квадрата, пытаясь попасть по позициям украинских солдат. Теперь, по словам Бородина, они не могут себе позволить такие действия из-за экономии боеприпасов.

"Сейчас они пересмотрели подходы к поражению нашей контрбатарейной борьбы. Однако они делают ставку на камикадзе, они поставили это на поток и это весомая ставка, они понимают важность этого оружия в войне", — отметил представитель 3-й отдельной штурмовой бригады.

Александр Бородин говорит, что на Бахмутском направлении россияне начали максимально экономить тяжелую военную технику, однако с беспилотниками ситуация иная – их стало гораздо больше в этой войне.

"Технику они максимально начинают экономить. Здесь они максимально минимизируют ее участие в отношении пехоты, а что касается дронов, то ощутимо, что поставлено на поток производство государства, то есть их достаточно много", — сообщил Бородин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Путин не будет атаковать АЭС в Украине и назвал другие цели президента России.

Также "Комментарии" писали о статье колумиста WP, утверждающего, что Украина сегодня находится в худшем положении, чем в ноябре прошлого года.