В 3-й штурмовой бригаде рассказали о смене тактики россиян на фронте

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Slava Kot
Российские солдаты отказались от массовых артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных и начали активно использовать дроны-камикаде, заявил спикер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телеканала "Эспрессо".
Артиллерийский огонь по позициям россиян. Фото из открытых источников
Александр Бородин рассказал, что российские силы изменяют тактики ведения войны против ВСУ. Ранее россияне производили массовые обстрелы целого квадрата, пытаясь попасть по позициям украинских солдат. Теперь, по словам Бородина, они не могут себе позволить такие действия из-за экономии боеприпасов.
Александр Бородин говорит, что на Бахмутском направлении россияне начали максимально экономить тяжелую военную технику, однако с беспилотниками ситуация иная – их стало гораздо больше в этой войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Путин не будет атаковать АЭС в Украине и назвал другие цели президента России.
Также "Комментарии" писали о статье колумиста WP, утверждающего, что Украина сегодня находится в худшем положении, чем в ноябре прошлого года.
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