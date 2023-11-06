В 128-й бригаде сделали первое заявление после удара РФ: обратились к украинцам с просьбой

Во время удара российских войск по личному составу 128- й бригады в Запорожской области погибли 19 военных. В руководстве подразделения просят не публиковать в открытый доступ непроверенную информацию и слухи до завершения расследования трагедии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на Facebook-странице бригады.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии, — говорится в сообщении.

В сообщении говорится о том, что погибли лучшие воины подразделения.

В бригаде настаивают до завершения проверки не распространять непроверенную, частично фейковую информацию и обещают "отомстить за побратимов в 100-кратном размере.

Отметим, российские оккупанты выставили видеоролик удара "Искандером" с места награждения офицеров 128-й горно-штурмовой бригады Закарпатского региона.

Также на трагедию уже отреагировал глава государства. По словам Владимира Зеленского, это трагедия, которой можно было избежать. Следовательно, продолжается соответствующее расследование. Такое заявление он сделал в своем традиционном вечернем обращении.

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