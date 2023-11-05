Гибель бойцов 128 бригады в Запорожье: россияне показали видео ракетного удара

Российские оккупанты выставили видеоролик удара "Искандером" с места награждения офицеров 128-й горно-штурмовой бригады Закарпатского региона.

Удар по офицерам 128 бригады (фото из открытых источников)

Видео появилось в рашистских пабликах. На ролике можно увидеть, что локация зафиксирована из беспилотника, он и предоставил координаты для прицельного ракетного удара.

Последствия ракетной атаки трагичны — погибли по меньшей мере 28 украинских военных. Начали расследовать последствия трагедии.

В Закарпатье объявлены три дня траура по погибшим военным 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Начиная с 6 ноября на территории области будут приспущены государственные флаги.

"Война забирает лучших. В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши собратья, воины 128-й ОГШБр, ценой собственной жизни защищавшие независимость Украины от оккупантов", – информировал глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.

В Запорожском направлении захватчики РФ нанесли удар по представителям личного состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Жертвами ракетного удара стали военные, еще были ранены гражданские граждане. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на удар по 128-й бригаде . Глава государства отреагировал на гибель воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. По словам Владимира Зеленского, это трагедия, которой можно было избежать. Следовательно, продолжается соответствующее расследование.

Также президент добавил, что по факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство и продолжается расследование.





