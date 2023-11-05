Гибель бойцов 128 бригады в Запорожье: россияне показали видео ракетного удара

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российские оккупанты выставили видеоролик удара "Искандером" с места награждения офицеров 128-й горно-штурмовой бригады Закарпатского региона.
Удар по офицерам 128 бригады (фото из открытых источников)
Видео появилось в рашистских пабликах. На ролике можно увидеть, что локация зафиксирована из беспилотника, он и предоставил координаты для прицельного ракетного удара.
Последствия ракетной атаки трагичны — погибли по меньшей мере 28 украинских военных. Начали расследовать последствия трагедии.
В Закарпатье объявлены три дня траура по погибшим военным 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Начиная с 6 ноября на территории области будут приспущены государственные флаги.
"Война забирает лучших. В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши собратья, воины 128-й ОГШБр, ценой собственной жизни защищавшие независимость Украины от оккупантов", – информировал глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.
В Запорожском направлении захватчики РФ нанесли удар по представителям личного состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Жертвами ракетного удара стали военные, еще были ранены гражданские граждане. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на удар по 128-й бригаде . Глава государства отреагировал на гибель воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. По словам Владимира Зеленского, это трагедия, которой можно было избежать. Следовательно, продолжается соответствующее расследование.
Также президент добавил, что по факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство и продолжается расследование.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 22:33
Це неймовірно, коли наступають на граблі ворога. За дивних обставин той хто віддав наказ не прибув. Під впливом телемарафону відосиків і постійних речей Зе (вже збірку творів корумпованого вождя треба видавати як Сталіна) в Україні зупинився розвиток прогрес, навчання на чужих помилках або досвіді. Чим загиблі керувались, коли виконували безглуздий, навіть злочинний наказ того, хто можливо навмисно, не приїхав? Можна відеоконференцію було зібрати для нагородження смартфони є у всіх інтернет працює. Якесь відстале печерне мислення.