Увольнение и повестка. Полицейских, которые откажутся вступать в бригаду «Лють», накажут

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Ткачик Олеся
С начала полномасштабной войны полицейские разных служб, в том числе и подразделений особого назначения, встали к обороне и защите Украины, сообщил Фацевич. Поэтому было принято решение расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области.
Александр Фацевич. Фото из открытых источников
Кроме того, подчеркнул Фацевич, решено перевести всех спецназовцев полка в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють" в порядке ст. 65 Закона Украины О Национальной полиции Украины.
В Нацполиции напомнили, что в 2023 году были приняты изменения в закон О Национальной полиции, в соответствии с которыми полицейские особого назначения могут участвовать в обороне страны путем непосредственного ведения боевых действий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дней назад в социальных сетях распространили видео по собранию работников спецподразделений Нацполиции в Днепропетровской области. Из видео понятно, что они отказались переходить в штурмовую бригаду "Лють". В записи на видео заместитель начальника главного управления Нацполиции в области Владимир Богонис пытается убедить подчиненных перейти в штурмовики бригады "Лють", но они с ненормативной лексикой дискутируют с руководством. Оппоненты Богоноса отмечают, что они готовы воевать, но исключительно в составе своего подразделения.
Напомним, что в январе 2023 года Министерство внутренних дел начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления". Среди них бригада Нацполиции "Лют", бригада Госпогранслужбы "Стальная граница" и шесть бригад Нацгвардии.
Также " Комментарии " рассказывали, что на счету бригады "Лють" есть уже ряд успешных операций . В частности, 17 сентября 2023 г. ОШБр сообщила об освобождении села Клищиевка на Бахмутском направлении. Бойцы бригады совместно с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и с 5-й отдельной штурмовой бригадой окончательно уволили населенный пункт в ходе контрнаступления.
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Ігор
сегодня, 14:09
Вони всі жили за рахунок держави щоб настане час ставати на її захист. Прийшов час, а вони всі за спинами смердів сховались. Ще сотні тисяч тих, хто у 45 років пішов на пенсію. Чому ніхто з них не зацікавлений ставати на захист країни яка їм все це пільгове забезпечила? Ще 12 - 18 тисяч кремезних чоловіків-поліцаїв будуть у школах з дітками працювати, а потім у 45 на пенсію. У школи направляти тільки жінок-поліцаїв вони чудово впораються з дітьми.