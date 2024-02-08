Увольнение и повестка. Полицейских, которые откажутся вступать в бригаду «Лють», накажут

С начала полномасштабной войны полицейские разных служб, в том числе и подразделений особого назначения, встали к обороне и защите Украины, сообщил Фацевич. Поэтому было принято решение расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области.

Александр Фацевич. Фото из открытых источников

Кроме того, подчеркнул Фацевич, решено перевести всех спецназовцев полка в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють" в порядке ст. 65 Закона Украины О Национальной полиции Украины.

"Те лица, полицейские, которые будут отказываться – будут уволены с вручением повесток",

– добавил Фацевич.

В Нацполиции напомнили, что в 2023 году были приняты изменения в закон О Национальной полиции, в соответствии с которыми полицейские особого назначения могут участвовать в обороне страны путем непосредственного ведения боевых действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несколько дней назад в социальных сетях распространили видео по собранию работников спецподразделений Нацполиции в Днепропетровской области. Из видео понятно, что они отказались переходить в штурмовую бригаду "Лють". В записи на видео заместитель начальника главного управления Нацполиции в области Владимир Богонис пытается убедить подчиненных перейти в штурмовики бригады "Лють", но они с ненормативной лексикой дискутируют с руководством. Оппоненты Богоноса отмечают, что они готовы воевать, но исключительно в составе своего подразделения.

Напомним, что в январе 2023 года Министерство внутренних дел начало формирование штурмовых бригад "Гвардия наступления". Среди них бригада Нацполиции "Лют", бригада Госпогранслужбы "Стальная граница" и шесть бригад Нацгвардии.

Также " Комментарии " рассказывали, что на счету бригады "Лють" есть уже ряд успешных операций . В частности, 17 сентября 2023 г. ОШБр сообщила об освобождении села Клищиевка на Бахмутском направлении. Бойцы бригады совместно с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и с 5-й отдельной штурмовой бригадой окончательно уволили населенный пункт в ходе контрнаступления.



