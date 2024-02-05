На Днепропетровщине копы отказались вступать в штурмовую бригаду (ВИДЕО)

5 февраля в Сети появилось видео, где между полицейскими и их руководством произошел спор на Днепропетровщине. Копы отказались переводиться в штурмовую бригаду "Лют", потому что говорят "окопы – это не блокпосты". Видео появилось в телеграмм-канале "Днепр оперативный".

"Бунт" полицейских через набор в штурмовую бригаду (скрин из видео)

На видео видно, что заместитель начальника главного управления Нацполиции области Владимир Богонис пытается убедить копов перевестись в штурмовую бригаду.

Но те в ответ эмоционально и на повышенных тонах говорят, что это нарушает их "конституционные права" и потребовали показать "где это написано".

"Одно дело блокпост, а другое – окопы. Это большая разница", – заявил один из полицейских.

Также один из правоохранителей упомянул о "пацанах-срочниках, погибших на Майдане".

"А сколько на Майдане пацанов погибли. Ты не скажешь им, что они – не герои были", – сказал тот.

Тогда Богонос спросил о ком идет речь, коп на русском языке ответил в стиле русской пропаганды.

"А те 18-летние мальчики, которых убивали там. Которые были срочниками. Каких гранатами забрасывали у Рады", — сказал он.

На ответ, что на Майдане погибли более 100 мирных украинцев, полицейский сказал, что со стороны милиции погибло не меньше.

Комментируя этот инцидент, заместитель министра внутренних дел Украины Александр Фацевич заверил , что полицейские с первого дня полномасштабного вторжения встали на защиту Украины.

"Спецназначенцы разных подразделений с 2022 года впервые для истории украинской полиции стали полноценными комбатантами, создана штурмовая бригада Нацполиции "Лют". И мы гордимся результатами наших бойцов на передовой: полицейские уже неоднократно доказывали свои боевые умения", – заявил он.

Фацевич резонно заметил, что логично, чтобы добровольческие батальоны и отдельные полицейские, не были рассредоточены для выполнения боевых предписаний, а централизованно входили в состав бригады "Лют".

"Именно поэтому, кроме постоянного набора в штурмовую бригаду, происходит реорганизация структурных подразделений Национальной полиции, чтобы создать наиболее эффективную систему в составе Сил безопасности и обороны Украины. Кто хочет воевать – идет на фронт. Для остальных есть также немало полицейских задач", – сказал он. он.

Фацевич пообещал, что Нацполиция выяснит все обстоятельства и примет соответствующие решения по инциденту на видео.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что военный рассказал правду о серьезной проблеме на фронте



