Утром понедельника РФ выпустила по Украине более полусотни ракет: сколько удалось сбить ПВО

Противовоздушная оборона Украины сбила 44 из более полусотни российских ракет, запущенных страной-агрессором утром понедельника. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил в Телеграмм.

Ракета. ФОТО: из открытых источников

"В 07.00 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. С самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область)", – говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил добавили, что 44 крылатые ракеты удалось уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" — 18, воздушного командования "Юг" — 12, воздушного командования "Восток" — 9, воздушного командования "Запад" – 5.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 250-й день с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины россияне снова массированно атаковали нашу страну ракетами. Как ситуация может развиваться дальше? Готов ли мир более радикально помочь Украине в обуздании агрессора, который, судя по данным Американского Института изучения войны (ISW), готовится к долгой кампании и надеется удержать оккупированные территории? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии. На такой шан вынужденны пойти из-за новых массированных обстрелов страны-агрессора.





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