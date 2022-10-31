Экстренные отключения света: в ОП обратились к украинцам

31 октября в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии в связи с массированными обстрелами критической инфраструктуры россиянами. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

"Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии", – написал Кирилл Тимошенко.

В Офисе президента напомнили, что российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины.

У Зеленского подтвердили, что часть ракет удалось сбить ПВО, но часть попала в цель. Всего россияне атаковали Украину, ударив больше, чем 50 ракетами. 44 из них украинским защитникам удалось сбить.

Службы уже включились в работу на местах, занимаются ликвидацией последствий. Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы. Людей призывают выключить или ограничить использование энергоемких приборов.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выход России из зерновой сделки, заявил, что РФ ставит мир на грань продовольственного кризиса и является единственным виновником того, что продукты питания сейчас будут дорожать. По данным Мининфраструктуры Украины, страна-агрессор фактически заблокировала движение 218 судов, которые либо везут продовольствие из нашей страны, либо следуют за ним. Между тем, появились данные, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках "черноморской инициативы". Специально для "Комментариев" эксперты проанализировали ситуацию вокруг зерновой сделки.

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