logo

BTC/USD

27887.93

ETH/USD

1765.20

LTC/USD

92.12

USD/UAH

38.25

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Утечка секретных документов свидетельствует о планах Путина организовать "тотальную чистку" украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Утечка секретных документов свидетельствует о планах Путина организовать "тотальную чистку" украинцев

Путин планировал быстро покорить Украину, а всех несогласных преследовать и отправлять в концлагеря, чтобы снизить протесты среди населения.

сегодня, 13:35 comments1003
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин планировал организовать "тотальную чистку" в Украине, чтобы полностью подчинить жителей страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Mirror.

Утечка секретных документов свидетельствует о планах Путина организовать "тотальную чистку" украинцев

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В секретных документах российской разведки сообщается, что были приказы от верхушки Кремля о вывозе граждан Украины в концлагеря. Таким образом, Россия планировала запугать и покорить остальное население страны. Российские секретные документы передал неназванный источник ФСБ правозащитнику Владимиру Осечкину, основателю сайта gulagu.net. Этот ресурс описывает издевательства и пытки в российских тюрьмах и коррупцию среди российской политической элиты.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам источника ФСБ, электронные письма подробно описывают планы Путина нанести жестокие атаки по мирному населению Украины. В частности, сообщается, что Путин планировал "тотальную чистку" в Украине, чтобы получить лояльное к себе правительство.

"И после всего этого мы можем установить любое правительство в Киеве", – говорится в секретных документах.

В письмах сообщается отношение российского диктатора на протесты в Украине, которые бы происходили при российском руководстве. Согласно планам Путин планировал, чтобы митингующих избивали с возможным "нанесением серьезных травм отдельным протестующим". Кроме того, после уменьшения протестов начнется этап террора, где ФСБ станет ключевой организацией.

"Здесь ФСБ будет играть первую скрипку, и людей будут задерживать ночью дома во время комендантского часа и отправлять на российскую территорию – концлагеря и хуже. Предполагается, что после такой чистки протесты полностью прекратятся", — сообщает Mirror цитаты из документов.

Эксперт из России аналитического центра внешней политики Chatham House Кейр Джайлз считает, что такие планы РФ возможны, ведь на освобожденных территориях находили застенки.

"Из того, что мы видели на оккупированных территориях, мы знаем, что ждало остальных Украины", — говорит Джайлз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия использует "югославский сценарий" в Украине.

Также "Комментарии" писали о военном аналитике, который объясняет, почему Бахмут важен для контрнаступления ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/evil-putin-plotted-total-cleansing-29550290
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!