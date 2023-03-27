Утечка секретных документов свидетельствует о планах Путина организовать "тотальную чистку" украинцев

Президент России Владимир Путин планировал организовать "тотальную чистку" в Украине, чтобы полностью подчинить жителей страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Mirror.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В секретных документах российской разведки сообщается, что были приказы от верхушки Кремля о вывозе граждан Украины в концлагеря. Таким образом, Россия планировала запугать и покорить остальное население страны. Российские секретные документы передал неназванный источник ФСБ правозащитнику Владимиру Осечкину, основателю сайта gulagu.net. Этот ресурс описывает издевательства и пытки в российских тюрьмах и коррупцию среди российской политической элиты.

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По словам источника ФСБ, электронные письма подробно описывают планы Путина нанести жестокие атаки по мирному населению Украины. В частности, сообщается, что Путин планировал "тотальную чистку" в Украине, чтобы получить лояльное к себе правительство.

"И после всего этого мы можем установить любое правительство в Киеве", – говорится в секретных документах.

В письмах сообщается отношение российского диктатора на протесты в Украине, которые бы происходили при российском руководстве. Согласно планам Путин планировал, чтобы митингующих избивали с возможным "нанесением серьезных травм отдельным протестующим". Кроме того, после уменьшения протестов начнется этап террора, где ФСБ станет ключевой организацией.

"Здесь ФСБ будет играть первую скрипку, и людей будут задерживать ночью дома во время комендантского часа и отправлять на российскую территорию – концлагеря и хуже. Предполагается, что после такой чистки протесты полностью прекратятся", — сообщает M irror цитаты из документов.

Эксперт из России аналитического центра внешней политики Chatham House Кейр Джайлз считает, что такие планы РФ возможны, ведь на освобожденных территориях находили застенки.

"Из того, что мы видели на оккупированных территориях, мы знаем, что ждало остальных Украины", — говорит Джайлз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия использует "югославский сценарий" в Украине.

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