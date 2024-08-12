Успех украинских войск: Суджа в Курской области теперь под контролем ВСУ

6 августа украинские войска начали операцию по захвату Суджи, маленького города в Курской области, где живут около 5000 человек. Войска наступали с нескольких направлений и сегодня оказались в самом центре города. Появились видео, где видно, как украинские солдаты стоят на центральной площади города. Об это пишет BILD.

ВСУ захватили райцентр Суджа в Курской области

На протяжении нескольких дней было много противоречивой информации о ситуации в Судже. Но сегодня стало известно, что украинские войска полностью контролируют город. Эксперт из Германии Юлиан Рёпке подтвердил, что видео с украинскими солдатами — настоящее.





“Украинская армия продвинулась далее на центр города Суджа и теперь можно визуально подтвердить, что она всего в 200 метрах к северу от него. А теперь есть окончательное подтверждение и того, что центр города взят Украиной”, — пишет он.

Ранее “Комментарии” писали, что президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Вооруженные Силы Украины совершают военную операцию в Курской области России. По словам главкома Александра Сырского, под контролем украинских войск сейчас находится около 1000 км российской территории.

"Комментарии" также сообщали, что украинская военная операция в Курской области не только стратегический маневр , но и попытка убедить мир в своих силах и изменить глобальную перспективу конфликта. По словам британского аналитика Майкла Кларка, цель этого наступления – не просто отвоевание территорий, а формирование нового нарратива на международной арене. Об этом говорится в материале "Sky News"