Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Вооруженные Силы Украины совершают военную операцию в Курской области России. По словам главкома Александра Сырского, под контролем украинских войск сейчас находится около 1000 км российской территории.

Президент Зеленский подтвердил проведение украинской военной операции в Курской области

В среду по результатам заседания ставки президент Зеленский сделал заявление в своем Telegram-канале, где впервые открыто рассказал о наступательных действиях украинских войск на территории Курской области. Согласно сообщению, главком ВСУ Александр Сырский отчитался об успехах украинских войск, которые не только совершают наступательные действия, но и содержат значительные площади вражеской территории.

"Самым важным был доклад главкома Александра Сырского относительно наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области. Признательны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия", — написал он.

Читайте на портале "Комментарии" — По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, временно исполняющего обязанности, 28 населенных пунктов находятся под контролем украинской армии. Общая протяженность фронта охватывает 40 километров, а проникновение на территорию региона достигает 12 километров в глубину. По словам Смирнова, на захваченных территориях проживает около двух тысяч человек. В результате обострения ситуации была организована масштабная эвакуация, затронувшая примерно 121 000 жителей.

"Комментарии" также сообщали, что украинская военная операция в Курской области не только стратегический маневр , но и попытка убедить мир в своих силах и изменить глобальную перспективу конфликта. По словам британского аналитика Майкла Кларка, цель этого наступления – не просто отвоевание территорий, а формирование нового нарратива на международной арене. Об этом говорится в материале "Sky News"

