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Украина меняет ход войны: наступление в Курской области имеет три цели

Оценка британского эксперта: что Украина хочет достичь в Курской области

сегодня, 15:21
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Черновалова Кристина

Украинская военная операция в Курской области не только стратегический маневр, но и попытка убедить мир в своих силах и изменить глобальную перспективу конфликта. По словам британского аналитика Майкла Кларка, цель этого наступления – не просто отвоевание территорий, а формирование нового нарратива на международной арене. Об этом говорится в материале "Sky News"

Украина меняет ход войны: наступление в Курской области имеет три цели

Украина меняет ход войны: наступление в Курской области имеет три цели

Прежде всего, аналитик считает, что Украина стремится "перевернуть нарратив" о том, что она якобы постепенно проигрывает. Недавние действия Вооруженных сил Украины должны создать у россиян ощущение тревоги и неопределенности.

"Украинцы теряли территорию не драматично, но постоянно", — говорит Кларк, подчеркивая, что это наступление должно демонстрировать способность Украины к решительным действиям.

Вторая цель наступления состоит в том, чтобы отвлечь российские войска из других направлений и снизить давление на ключевые фронты в самой Украине. Эта стратегия позволяет украинским войскам восстановить позиции и сосредоточить усилия на критически важных участках.

По мнению Кларка, третья стратегическая цель состоит в изменении отношения Соединенных Штатов и других западных стран к конфликту. Наступление в Курской области должно показать, что Украина заслуживает полной поддержки как государство, которое борется за свое право на существование и готово отстаивать свои границы.

Тем не менее, по прогнозам британского аналитика, сохранить контроль над Курской областью будет очень сложно.

"ВСУ могут удержать эту территорию не больше месяца", — отмечает он, предполагая, что Россия отреагирует, сосредоточив здесь свои лучшие силы.

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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-russia-latest-invasion-incursion-war-putin-live-updates-12541713?postid=8119489#liveblog-body
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