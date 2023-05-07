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Ушел убивать украинцев в составе "Вагнера": в Бахмуте ликвидировали известного российского сценариста

Леонид Корин пришел на украинскую землю как захватчик и оккупант

7 мая 2023, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

5 мая сообщили, что на территории города Бахмут погиб Леонид Корин – сценарист из РФ, воевавший на войне на стороне захватчиков. Он стал известен как автор сценариев к фильмам "Битва за Севастополь", "Лед" и других.

Ушел убивать украинцев в составе "Вагнера": в Бахмуте ликвидировали известного российского сценариста

Леонид Корин (фото из открытых источников)

Российские СМИ информируют, что Леонид Корин воевал как военнослужащий ЧВК "Вагнер". Он был убит во время очередной попытки штурма города Бахмут (в своих источниках русские называют город Артемовском – это его прежнее название).


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Российскому сценаристу исполнилось 47 лет. Утверждают, что воевать он отправился добровольно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали каратиста сборной России , приехавшего убивать украинцев. Известно, что 26-летний россиянин имел лейтенантское звание и входил в состав отряда "Шторм-Z", базировавшегося недалеко от границы Донбасса, сообщают представители российской пропаганды. По их информации, в ночь с 17 на 18 марта украинские бойцы обстреляли позиции, где находился Павлущенко, прицельным огнем из минометов. Как утверждают пропагандисты, захватчик был ранен, однако остался на позиции, помогая раненым друзьям. Таким образом, эвакуируя военных, сам российский каратист получил множественные ранения и скончался в военном госпитале.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Украине ликвидировали жестокого "мясника" , попавшего в "Вагнер". В Краснодарском крае в России на кладбище "Вагнера" нашли могилу Николая Кононенко, которого осудили на восемь лет за то, что он вместе с другим преступником молотком и ножом покалечил четырех человек. В материалах следствия говорится, что Кононенко и его сообщник Петраков, вооружившись двумя ножами и молотком, напали на четырех мужчин, отдыхавших в беседке в зоне отдыха "Казачье состояние" на берегу реки Сосыка.


 



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