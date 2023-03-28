Уникальное оружие или дежурная иллюзия: Как Кремль наращивает вербальные угрозы

Все на Западе прекрасно понимают, что в России нет ничего принципиально нового в вооружении. Есть ядерное оружие и потому Кремль начинает опять решетки в игры "мы куда-то опять что-то разместим, и в крайнем случае будем наносить удары с помощью этого ядерного оружия". Такое мнение в Телеэфире выразил политолог Игорь Рейтерович, пишут "Комментарии".



Заявлений России об "уникальном оружии" будет становиться все больше и больше

Так он прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, что у России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в частности США. А все высказывания американских политиков о том, что Россия на превентивный ядерный удар ответить уже не сможет — опасная глупость.

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"Патрушев таким способом решил о себе напомнить, где-то поднять опять-таки свое реноме само внутри России, поскольку слухи о транзите власти и вообще о том, что там не все так хорошо в окружении Путина, они в последнее время достаточно сильно активизировались. Я думаю, что если еще будет складываться ситуация на поле боя так, как нам бы этого хотелось, и я уверен, что так и будет, этот раздор, который у них там есть, только будет усиливаться. И здесь надо собе выбивать какие-то новые, наверное, стартовые позиции, потому Патрушев делает такие заявления. Они в действительности имеют очень смешной вид", — сказал Рейтерович.

Политолог прибавил, что такие высказывания напомнили заявления некоторых представителей нацистской верхушки в 1944-1945 годах.

"Когда их на всех фронтах громят, а они говорят, что у нас вот-вот появится чудо-оружие, оружие отплаты, и мы нанесем удару и обязательно победим. Потому что это — не более чем голословные заявления, которые не подтверждаются никакими фактами. Но оно, наверное, красиво звучит для внутренней русской публики и дает возможность тому же Патрушеву как-то по-другому себя позиционировать, как такого тоже ястреба, готового противостоять Западу и подхватить, если не он, то его какие-то ближайшие или окружение, или родственники стяг, который упал из рук вождя, но этим вождем у них является пока что Путин", — рассказал Рейтерович.

24 февраля 1945 года, за несколько месяцев до поражения, Гитлер заявил: "Я уверенно смотрю в будущее. Оружие отплаты, которое я имею в своем распоряжении, изменит обстановку в пользу Третьего рейха".

"Так и сейчас Россия. Она уже давно никого не может напугать, даже снимая какие-то ролики о ракете, компьютерное моделирование, как она летит, куда-то попадает, что-то там подрывает. Сейчас это может сделать студент второго курса любой IT- специальности. Но таких заявлений будет становиться все больше и больше, потому что им нужно держать на каком-то уровне мобилизации, прежде всего, русское население. Показывать ему, что не все так плохо. То есть тот поток гробов, который идет в Россию, это в действительности иллюзия, а мы вот готовим какое-то там оружие, с помощью которого изменим ситуацию на поле боя", — резюмировал политолог.

Как писали раньше "Комментарии", на международной арене Россия активно пытается продвигать идею, о необходимости мирных переговоров для "дипломатического урегулирования конфликта", в то же время Кремль устами бывшего президента Медведева озвучивает свой бред о захвате Киева и Львова.

Шла речь на портале "Комментарии" и о том, что большая потеря россиян на поле боя: ЗСУ уничтожили дежурную военную технику.

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