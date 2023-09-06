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Уничтожили ли россияне британский танк Challenger 2: реакция нового министра обороны Британии

В Британии сообщили, что в Украине был уничтожен их танк третьего поколения.

сегодня, 10:55
Автор:
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Slava Kot
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Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс подтвердил, что украинские военные понесли первую потерю танка Challenger 2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Уничтожили ли россияне британский танк Challenger 2: реакция нового министра обороны Британии

Танк Challenger 2. Фото из открытых источников

5 сентября осинт-исследователи, специализирующиеся на информации из открытых источников и исследующие потери в войне в Украине обнародовали видео на котором утверждалось об уничтожении первого британского танка Challenger 2. Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс подтвердил это, заявив, что это могло произойти в военной зоне, и замена и восстановление танка может быть невозможной.


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Согласно информации в Минобороны танк наехал на мину, что повлекло за собой пожар в одном из топливных отсеков Challenger 2, а впоследствии его поразил российский дрон.

Напомним, что Минобороны Великобритании объявило об отправке в Украину 14 танков Challenger 2, а впоследствии стало известно, что это количество будет удвоено. Интересно, что это, вероятно, первая потеря танка Challenger 2. Танк третьего поколения принимал участие в боевых действиях в Боснии, Косово, Ираке, однако ни разу не был уничтожен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский танкист положительно отзывается о западной тяжелой технике, помогающей уничтожать россиян. По его словам, она несет "смерть и ужас" для россиян.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ назвали населенный пункт, освобождение которого станет значительным ударом по войскам РФ. Вместе с тем, украинский генерал Александр Сырский сообщил о направлении, где Россия готовится к реваншу на украинском фронте.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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