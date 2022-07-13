Уничтожены десятки единиц российской техники: авиация ВСУ ударила по позициям оккупантов - подробности

Украинская авиация продолжает наносить удары по позициям оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как рассказали в Командовании ВС ВСУ, за прошедшие сутки (12 июля) украинские летчики уничтожили склад боеприпасов вражеской группировки на Южнобужском направлении.

"Также штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили скопление вооружения и военной техники на Изюмском и Донецком направлениях", — сообщает Командование ВС ВСУ.

Отмечается, что в результате боевой работы наших авиаторов было уничтожено до тридцати единиц российской техники.

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