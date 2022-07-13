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Уничтожены десятки единиц российской техники: авиация ВСУ ударила по позициям оккупантов - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 10:23 comments1112
Автор:

Денис
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Украинская авиация продолжает наносить удары по позициям оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Уничтожены десятки единиц российской техники: авиация ВСУ ударила по позициям оккупантов - подробности

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как рассказали в Командовании ВС ВСУ, за прошедшие сутки (12 июля) украинские летчики уничтожили склад боеприпасов вражеской группировки на Южнобужском направлении. 

"Также штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 поразили скопление вооружения и военной техники на Изюмском и Донецком направлениях", — сообщает Командование ВС ВСУ.

Отмечается, что в результате боевой работы наших авиаторов было уничтожено до тридцати единиц российской техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Европе завершили строительство нового газопровода: помогут ли поставки отказаться от российского газа. Газопровод в Болгарию работает в тестовом режиме, прокачивать значительные объемы начнут в октябре. Подробнее об этом вы можете прочитать  на нашем сайте. 

Читайте также о том, что таки дожали: Германия согласилась прекратить закупать российский уголь и газ – назвала даты. С нового года Германия обязуется жить без российской нефти. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что горят склады с боеприпасами – много погибших орков: авиация ударила на юге (ВИДЕО). Украинские штурмовики нанесли удар по скоплению врага в Херсонской области. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Зеленский отреагировал на просьбу родителей запретить очное обучение в школах до завершения войны. Решение о том, ходить детям в школу или учиться онлайн, будет решать власть в регионах. 



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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