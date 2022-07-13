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Горят склады с боеприпасами – много погибших орков: авиация ударила на юге (ВИДЕО)

Украинские штурмовики нанесли удар по скоплению врага в Херсонской области

сегодня, 07:44
Автор:

Кравцев Сергей
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В Херсонской области украинские защитники продолжают свою операцию по уничтожению вражеской техники, боеприпасов и живой силы противника. Так авиация ВСУ нанесла удар по составу боеприпасов и скоплению врага. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице в Facebook Оперативного командования "Юг".

Горят склады с боеприпасами – много погибших орков: авиация ударила на юге (ВИДЕО)

Огонь. Фото: из открытых источников

В отчете отмечается, днем по Одесщине парой вражеских истребителей Су-30 был нанесен удар четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-31. Ракеты нейтрализованы, после чего они погрузились в море.                                    

Парой наших штурмовиков нанесен удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области. 3 вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации путем пуска двух ракет "воздух — воздух".

Потерь нашей авиации нет. Но именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина, и пожар в поле за городом. Спасательными подразделениями пожар оперативно ликвидирован. Других жертв нет.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=557550745869562&ref=sharing
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