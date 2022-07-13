Горят склады с боеприпасами – много погибших орков: авиация ударила на юге (ВИДЕО)



















В Херсонской области украинские защитники продолжают свою операцию по уничтожению вражеской техники, боеприпасов и живой силы противника. Так авиация ВСУ нанесла удар по составу боеприпасов и скоплению врага. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице в Facebook Оперативного командования "Юг".

Огонь. Фото: из открытых источников

В отчете отмечается, днем по Одесщине парой вражеских истребителей Су-30 был нанесен удар четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-31. Ракеты нейтрализованы, после чего они погрузились в море.

Парой наших штурмовиков нанесен удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области. 3 вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации путем пуска двух ракет "воздух — воздух".

Потерь нашей авиации нет. Но именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина, и пожар в поле за городом. Спасательными подразделениями пожар оперативно ликвидирован. Других жертв нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — зеленый коридор для зерна: что может решиться сегодня в Турции – как надавить на рф. Украинская сторона подтвердила участие во встрече в Стамбуле в среду, 13 июля. Напомним, что там должны состояться переговоры по отгрузке украинского зерна на международные рынки с участием представителей Украины, Турции, россии, а также делегации ООН. Чего ожидать и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!