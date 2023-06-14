Уничтожение техники в ходе боев в Украине: появилась реакция Пентагона

В Пентагоне пока не имеют подтверждений информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила замспикера Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые видео и изображения. По крайней мере то, что мы видим от россиян, которые обнародовали эти снимки", – рассказала Сабрина Сингх.

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Представительница Пентагона отметила, что в ведомстве продолжают следить за этим.

Сингх также отметила, что Пентагон при формировании пакетов военной помощи Украине учитывал возможные потери техники, ведь на войне не бывает без потерь. В то же время Пентагон пока не готов сказать, будет ли заменяться каждая единица уничтоженной или подбитой техники. Этот вопрос пока что открыт и он обсуждается.

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