logo

BTC/USD

26250.02

ETH/USD

1757.15

LTC/USD

78.85

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США хотят передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

США хотят передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном: детали

Применение таких снарядов позволяет повысить убойную силу бронебойного снаряда

сегодня, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Белый дом планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков "Abrams". Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "The Wall Street Journal" рассказал высокопоставленный чиновник из президентской администрации.

США хотят передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном: детали

Снаряды с обедненным ураном. Фото из открытых источников

Ожидается, что администрация Байдена предоставит снаряды с обедненным ураном после недель внутренних споров о том, чем оснастить танки Abrams, которые США передают Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как отмечает издание, хотя некоторые чиновники говорят, что нет серьезных препятствий для предоставления Украине таких снарядов, некоторые представители Белого дома выразили обеспокоенность, что из-за передачи снарядов Вашингтон подвергнут критике, поскольку они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Также в Белом доме продолжается обсуждение возможности передачи Украине кассетных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США представители Республиканской и Демократической партий снова настаивают на том, чтобы администрация Байдена прислала Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Также сам Байден сделал обнадеживающее заявление, намекнув, что он не исключает, что ракеты ATACMS таки будут отправлены в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме впервые прокомментировали контрнаступление Украины, но от прямых оценок происходящего на поле боя отказались. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США сосредоточатся на том, чтобы "Украина могла достичь успеха на поле боя". В частности, он не стал отрицать, что США уже готовят новую военную помощь для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!