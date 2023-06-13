США хотят передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном: детали

Белый дом планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков "Abrams". Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "The Wall Street Journal" рассказал высокопоставленный чиновник из президентской администрации.

Снаряды с обедненным ураном. Фото из открытых источников

Ожидается, что администрация Байдена предоставит снаряды с обедненным ураном после недель внутренних споров о том, чем оснастить танки Abrams, которые США передают Украине.

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Как отмечает издание, хотя некоторые чиновники говорят, что нет серьезных препятствий для предоставления Украине таких снарядов, некоторые представители Белого дома выразили обеспокоенность, что из-за передачи снарядов Вашингтон подвергнут критике, поскольку они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Также в Белом доме продолжается обсуждение возможности передачи Украине кассетных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США представители Республиканской и Демократической партий снова настаивают на том, чтобы администрация Байдена прислала Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Также сам Байден сделал обнадеживающее заявление, намекнув, что он не исключает, что ракеты ATACMS таки будут отправлены в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме впервые прокомментировали контрнаступление Украины, но от прямых оценок происходящего на поле боя отказались. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США сосредоточатся на том, чтобы "Украина могла достичь успеха на поле боя". В частности, он не стал отрицать, что США уже готовят новую военную помощь для Украины.



