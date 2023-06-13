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Стало известно, заменят ли США, утраченные Украиной в бою БМП Bradley

О новом пакете, в который войдут Stryker и Bradley, могут объявить уже сегодня

сегодня, 11:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Ожидается, что сегодня США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. в него войдут боевые бронированные машины Stryker и БМП "Bradley. Как передает портал "Комментарии", об этом "Голосу Америки" сообщил представитель американского Министерства обороны.

Стало известно, заменят ли США, утраченные Украиной в бою БМП Bradley

БМП Bradley. Фото: из открытых источников

Отмечается, что США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 миллионов долларов.


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По словам источников, в пакет помощи войдут боевые бронированные машины Stryker и БМП "Bradley", которые могут заменить поврежденную и уничтоженную технику. Также Украина получит боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS.

Отметим, несмотря на то, что за последние несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley, украинская армия продолжают освобождать территории. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "CNN" со ссылкой на анализ разведки из открытых источников.

Читайте также на портале "Комментарии" — страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.                         

Также издание "Комментарии" сообщало – Германия обещает Украине еще больше танков Leopard 2, но есть нюанс.

Ранее "Комментарии" писали — почему нет стремительного наступления ВСУ – есть ли признаки, что РФ готовится к отступлению. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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