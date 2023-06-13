Стало известно, заменят ли США, утраченные Украиной в бою БМП Bradley

Ожидается, что сегодня США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. в него войдут боевые бронированные машины Stryker и БМП "Bradley. Как передает портал "Комментарии", об этом "Голосу Америки" сообщил представитель американского Министерства обороны.

БМП Bradley. Фото: из открытых источников

Отмечается, что США предоставляют Украине дополнительную военную помощь на сумму до 325 миллионов долларов.

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По словам источников, в пакет помощи войдут боевые бронированные машины Stryker и БМП "Bradley", которые могут заменить поврежденную и уничтоженную технику. Также Украина получит боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS.

Отметим, несмотря на то, что за последние несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley, украинская армия продолжают освобождать территории. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "CNN" со ссылкой на анализ разведки из открытых источников.

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