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Германия обещает Украине еще больше танков Leopard 2, но есть нюанс

Министр обороны Германии Борис Писториус согласился с тем, что Германия отправит в Украину еще больше танков, но заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя Берлин не сможет

сегодня, 10:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина может рассчитывать на поставку большего количества танков Leopard 2, но при этом Берлин не может гарантировать, что в состоянии заменить каждый подбитый или уничтоженный на поле боя танк. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире программы RTL Direkt сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия обещает Украине еще больше танков Leopard 2, но есть нюанс

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем (...), мы продолжим поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля и далее. И до конца года их будет более 100", – заявил министр.


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Реагируя на информацию об уничтожении нескольких танков Leopard 2 в Украине глава Минобороны ФРГ Хотя Писториус признал, что природа войны такова, что оружие уничтожается, танки уничтожаются и люди гибнут. Именно поэтому поддержка Украины со стороны немецкого народа является такой важной.

Писториус вместе с тем отверг призывы к поставке немецких истребителей Eurofighter в Украину.

"На данный момент этот вопрос не стоит, потому что Украина в первую очередь нуждается в истребителях F-16", – заявил Борис Писториус.

Отметим, ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.




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