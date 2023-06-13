Германия обещает Украине еще больше танков Leopard 2, но есть нюанс

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Кравцев Сергей
Украина может рассчитывать на поставку большего количества танков Leopard 2, но при этом Берлин не может гарантировать, что в состоянии заменить каждый подбитый или уничтоженный на поле боя танк. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире программы RTL Direkt сделал министр обороны Германии Борис Писториус.
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
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Реагируя на информацию об уничтожении нескольких танков Leopard 2 в Украине глава Минобороны ФРГ Хотя Писториус признал, что природа войны такова, что оружие уничтожается, танки уничтожаются и люди гибнут. Именно поэтому поддержка Украины со стороны немецкого народа является такой важной.
Писториус вместе с тем отверг призывы к поставке немецких истребителей Eurofighter в Украину.
Отметим, ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.
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