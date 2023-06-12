Украина срочно обратилась к Германии за дополнительными танками Leopard 2: в чем причина

Учитывая, что Украина понесла первые потери в технике во время начала контрнаступательных операций в украинском МИД призвали союзников предоставить еще больше современных танков Leopard 2. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ntv", цитируя заявление заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника.

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

"Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", – отметил бывший посол Украины в Германии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Андрей Мельник высказал мнение, что Германия сегодня имеет больше 300 танков в своих запасах, но пока что поставила Киеву всего 18 машин, чего недостаточно.

Дипломат считает, что, если Берлин поставит больше танков, то тем самым Бундесвер не утратит способность к обороне.

Мельник также попросил передать ВСУ "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

Политик по вопросам безопасности ХДС Родерих Кизеветтер поддержал требование Мельника.

"Союзники должны были бы немедленно заменить всю уничтоженную технику – в том числе боевые танки Leopard и бронетранспортеры – и доставить дополнительную технику", – сказал он.

В свою очередь украинский дипломат напомнил о просьбе Украины, которую неоднократно подымал президент Владимир Зеленский, о предоставлении Киеву крылатых ракет Taurus.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предположительна, встреча будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле. На данный момент 20 из 31 страны НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе, сообщает Офис президента Украины. Какие ожидания от встречи трех лидеров в Париже и собственно саммита НАТО, который состоится через месяц после этой встречи? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



