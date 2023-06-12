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Украина срочно обратилась к Германии за дополнительными танками Leopard 2: в чем причина

Учитывая первые потери в ходе контрнаступления, Украина просит у Германии больше танков Leopard 2

сегодня, 12:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Учитывая, что Украина понесла первые потери в технике во время начала контрнаступательных операций в украинском МИД призвали союзников предоставить еще больше современных танков Leopard 2. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ntv", цитируя заявление заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника.

Украина срочно обратилась к Германии за дополнительными танками Leopard 2: в чем причина

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

"Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", – отметил бывший посол Украины в Германии.


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Андрей Мельник высказал мнение, что Германия сегодня имеет больше 300 танков в своих запасах, но пока что поставила Киеву всего 18 машин, чего недостаточно. 

Дипломат считает, что, если Берлин поставит больше танков, то тем самым Бундесвер не утратит способность к обороне. 

Мельник также попросил передать ВСУ "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

Политик по вопросам безопасности ХДС Родерих Кизеветтер поддержал требование Мельника. 

"Союзники должны были бы немедленно заменить всю уничтоженную технику – в том числе боевые танки Leopard и бронетранспортеры – и доставить дополнительную технику", – сказал он.

В свою очередь украинский дипломат напомнил о просьбе Украины, которую неоднократно подымал президент Владимир Зеленский, о предоставлении Киеву крылатых ракет Taurus. 

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Источник: https://www.n-tv.de/
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