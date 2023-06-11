Какие ожидания от встречи Шольца, Дуды, Макрона – что может измениться перед саммитом НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предположительна, встреча будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле. На данный момент 20 из 31 страны НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе, сообщает Офис президента Украины. Какие ожидания от встречи трех лидеров в Париже и собственно саммита НАТО, который состоится через месяц после этой встречи? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Шольц, Дуда, Макрон. Фото: из открытых источников

Лидеры Франции, Германии и Польши могут договориться об усилении помощи Украине

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

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"Встреча лидеров Франции, Польши и Германии, среди прочего, напоминает о существовании военно-морского и политического треугольника ("Веймарский треугольник"), который был создан довольно давно, но о нём несколько забыли. А сейчас его функционирование является нужным и должно быть заметным".

По мнению эксперта, не следует абсолютизировать эту встречу в контексте того, что лидеры трех европейских стран, которые являются одними из ведущих союзников Украины, смогут обеспечить нам что-то экстраординарное в вопросе предоставления помощи или придания некого финального импульса в вопросе потенциально вступления Украины в НАТО.

"Это на сегодня не так просто. Мы видим, что нет консенсуса внутри Альянса, – поясняет Евгений Магда. – Однако, лидеры Франции, Германии и Польши могут договориться об усилении помощи Украине в сфере именно своей ответственности. Это был бы наиболее приемлемый сценарий в данной ситуации".

Окончательно наше вступления в ЕС и НАТО произойдет по окончанию войны

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе не сомневается, что лидеры трех государств поднимут вопрос относительно согласования позиции по членству Украины в НАТО.

"Неоднократно президент Зеленский подчеркивал важность гарантий безопасности для нашей страны – до момента вступления в Альянс. После чего гарантией безопасности станет собственно членство в НАТО. На всех переговорах глава государства, украинская дипломатия, наше военное руководство поднимают этот вопрос как жизненно важный. Более того, – акцентирует эксперт, – этот вопрос в контексте широкомасштабного вторжения рашистов в Украину, с 24 февраля 2022 года, имеет уже контекст не только нашего интереса, но и интереса западных партнеров. Украина не словом, а делом доказала, что является щитом Европы и евроатлантической безопасности".

Такой удар, который выдержала Украина, вряд ли смог бы выдержать кто-то еще, считает Антон Кучухидзе. Так что, подчеркивает он, есть взаимный интерес.

"Убеждать страны НАТО становится легче. В Европе на топ-уровне произошло понимание взаимозависимости наших систем безопасности. Для многих западных государств Украина уже сейчас – важнейший стратегический, военный партнер. Там понимают, что непринятие нас в НАТО будет означать ослабление безопасности самого Альянса. И наоборот", – поясняет эксперт.

Макрон, Олаф и Дуда также будут обсуждать военно-техническую, финансовую помощь Украине, возможное вступление нашей страны в ЕС, прогнозирует он. Прозвучат определенные позитивные публичные заявления.

"Но окончательно наше вступления в ЕС и НАТО произойдет по окончанию войны, финализации нашей победы и юридического оформления проигрыша рашистской федерации", – констатирует Антон Кучухидзе.

По меньшей мере, есть три фактора, которые не позволяют Украине вступить в НАТО

У руководителя Фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко нет никаких ожиданий от парижской встречи. Кроме, разве что, выработки общей позиции по ряду вопросов, по которым сегодня между Францией, Германией и Польшей существуют разногласия.

"Эти страны — классический пример Лебедя, Рака и Щуки, – аргументирует он. – Польша проводит довольно агрессивную политику, чувствуя за собою поддержку Великобритании, и является едва ли не основным возмутителем спокойствия внутри Евросоюза. Германия заняла откровенно проамериканскую позицию (в этом Шольц отличается от Меркель, которая старалась проводить сбалансированную политику, направленную на укрепление суверенитета и субъектности ФРГ). Франция же старается играть роль лидера Евросоюза, но Макрону это удастся всй меньше и меньше".

По сути, поясняет Константин Бондаренко, мы имеем дело с тремя основными течениями в современной европейской действительности.

"Украинский вопрос рассматриваться будет, но не он станет основным, – считает эксперт. – Речь будет идти скорее о позиционировании государств в "Украинском кризисе". Сегодня у Франции, США (стоящих за Германией) и Великобритании (креатурой которой является Польша) слишком разные представления о том, как действовать дальше. Спектр мнений широкий – от заморозки конфликта до эскалации и переноса его на территорию России. А что касается членства Украины в НАТО — пока это скорее пропагандистский прием, "фигура речи", поскольку ни о каком подобном членстве речь не идет. Даже если 29 из 31 государств-членов блока будут "за", а одно – "против", решение не будет принято".

На сегодняшний день Украина не соответствует критериям НАТО – ведь это не только военный, но и политический союз, подчеркивает Константин Бондаренко.

"По меньшей мере, есть три фактора, которые не позволяют Украине вступить в НАТО, – отмечает он. – Во-первых, наличие незавершенного территориального конфликта. Во-вторых, слабая экономика и социальная политика. В-третьих, наличие авторитарного режима во главе государства (а в НАТО принимают государства со стабильными сформированными демократическими системами)".

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