Шольц, Макрон и Дуда соберутся в Париже: как это может касаться гарантий безопасности Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Дуда, Шольц и Макрон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, на прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине "надежные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности и заявил, что Киев должен получить прямой "путь к членству в НАТО".

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Однако Шольц сделал более осторожное заявление, сказав, что западные лидеры должны акцентировать внимание не на перспективах членства Украины в НАТО, а не на том, как уже сейчас поддержать Украину.

Варшава неоднократно публично выступала за то, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну и заявку Украины о вступлении в Альянс.

По информации "Politico", сегодня существует широкое понимание того, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока на ее территории продолжается война с Россией. При этом члены НАТО расходятся во мнениях относительно того, как они должны реагировать на нынешнее стремление Украины к членству.

Издание приводит комментарий анонимного французского дипломата, который заявил, что членам НАТО необходимо послать мощный сигнал России в тот момент, когда Украина переходит в контрнаступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ищет альтернатив НАТО, но понимает, что не станет членом Альянса, пока идет эта война. А потому ищет каких-то иных форм гарантии безопасности на данном этапе. Тем временем путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что, если Украина станет членом НАТО, российские интересы якобы не будут в безопасности, поэтому задача РФ – этого не допустить. Как разрубить этот узел? Какие гарантии могла бы получить Украина от стран-членов НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



