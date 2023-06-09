logo

BTC/USD

26567.43

ETH/USD

1839.56

LTC/USD

87.71

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Шольц, Макрон и Дуда соберутся в Париже: как это может касаться гарантий безопасности Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольц, Макрон и Дуда соберутся в Париже: как это может касаться гарантий безопасности Украины

С приближение саммита НАТО европейский лидеры все активнее обсуждают, как быть с Украиной, о каких гарантиях безопасности для Украины может идти речь

сегодня, 11:22
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Шольц, Макрон и Дуда соберутся в Париже: как это может касаться гарантий безопасности Украины

Дуда, Шольц и Макрон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, на прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине "надежные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности и заявил, что Киев должен получить прямой "путь к членству в НАТО".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Однако Шольц сделал более осторожное заявление, сказав, что западные лидеры должны акцентировать внимание не на перспективах членства Украины в НАТО, а не на том, как уже сейчас поддержать Украину.

Варшава неоднократно публично выступала за то, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну и заявку Украины о вступлении в Альянс.

По информации "Politico", сегодня существует широкое понимание того, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока на ее территории продолжается война с Россией. При этом члены НАТО расходятся во мнениях относительно того, как они должны реагировать на нынешнее стремление Украины к членству.

Издание приводит комментарий анонимного французского дипломата, который заявил, что членам НАТО необходимо послать мощный сигнал России в тот момент, когда Украина переходит в контрнаступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ищет альтернатив НАТО, но понимает, что не станет членом Альянса, пока идет эта война. А потому ищет каких-то иных форм гарантии безопасности на данном этапе. Тем временем путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что, если Украина станет членом НАТО, российские интересы якобы не будут в безопасности, поэтому задача РФ – этого не допустить. Как разрубить этот узел? Какие гарантии могла бы получить Украина от стран-членов НАТО? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-emmanuel-macron-andrzej-duda-ukraine-in-paris-to-discuss-security-guarantees/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!